Свиней научили играть в видеоигры, пользуясь пятачком

Группе исследователей из Университета Пердью (США) удалось доказать способность свиней к освоению некоторых навыков компьютерных игр – в частности, они могут манипулировать игровым джойстиком, используя свою морду. При этом животные еще и контролируют происходящее на дисплее. В случае успешного решения поставленной задачи свиньи получают вознаграждение.



Так, от них требовалось, перемещая по экрану курсор коснуться им одной из его сторон. При касании раздавался характерный шум, и свинья получала награду. Поскольку свиньи дальнозорки, экраны располагаются на расстоянии, с которого они могут видеть объекты, и так, чтобы им было удобно переключать внимание с экрана на джойстик. Но даже несмотря на эти трудности, свиньи показали впечатляющую сноровку.

Лучшие результаты продемонстрировали трехмесячные йоркширские свиньи Hamlett и Omelelett в играх, в которых надо было коснуться одной или двух сторон, чуть хуже получалось с тремя сторонами. Более впечатляющими оказались результаты Ebony и Ivory и самца-двухлетки Panepinto из породы карликовых свиней, которые успешно «справились» с тремя сторонами. Ученые намерены идти дальше и продолжить эксперименты, уже используя сенсорные экраны. По их мнению, это даст возможность выявить у свиней новые игровые навыки.