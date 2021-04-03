Шина Sumimoto сможет генерировать энергию из вращения колес

Идею получать энергию от шин вращающихся автомобильных колес впервые озвучила компания Goodyear. Она состоит в том, что за счет особой структуры протектора тепловая энергия в нем преобразуется в электрическую.



В продолжении этой темы японская компания Sumimoto совместно с Университетом Кансай предложили свой оригинальный вариант конструкции шины. Внутрь нее помещается небольшой блок для сбора энергии, которую затем можно использовать для бортовых устройств автомобиля.

Внутри блока находятся два слоя резины, покрытых электродами и токопроводящими пленками. По мере вращения колеса в месте соприкосновения с дорожным покрытием происходит деформация шины. В этот момент образуется статическое электричество — фрикционный заряд.



Концепт шин Sumimoto предполагает сбор этой энергии, создаваемой трением в процессе движения. Устройство преобразует его в электричество, которое можно, к примеру, использовать для подсветки приборной панели или работы радио.

Пока ничего неизвестно о коммерческом использовании данной технологии, но в самой компании устройство предполагают задействовать для питания мониторов давления в шинах. Заручившись поддержкой Японского агентства по науке и технологиям, Sumimoto продолжит развивать технологию в надежде, что она пригодится для питания и других устройств.