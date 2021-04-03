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Президент Байден прокомментировал атаку на Капитолий

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с водителем автомобиля, который протаранил контрольно-пропускной пункт (КПП) у Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам Байдена, в данный момент он получает всю информацию от советника по национальной безопасности и будет следить за ходом расследования. Он отметил, что расстроен «жестокой атакой», в которой погиб полицейский, и выразил его семье соболезнования.

Глава государства также распорядился приспустить флаги на Белом доме в связи с гибелью «отважного полицейского Капитолия».

Ранее стало известно о том, что водитель автомобиля, протаранивший КПП у Капитолия, был связан с движением «Нация ислама». По словам источников в правоохранительных органах, об этом 25-летний Ноа Грин из Индианы писал в социальных сетях. В своих постах он также жаловался на потерю работы и искал духовного наставничества. После происшествия появилась информация о том, что Грин умер.

3 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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