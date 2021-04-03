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Президент Аргентины, привившийся вакциной «Спутник V», получил положительный тест на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил в твиттере, что сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат.

Фернандес рассказал, что вечером 2 апреля сдал тест после того, как почувствовал легкую головную боль, а температура его тела повысилась до 37,3 градуса. «Я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — сообщил президент Аргентины. Альберто Фернандес изолировался от окружающих в ожидании результата повторного ПЦР-теста на коронавирус.

Альберто Фернандес ранее привился российской вакциной «Спутник V». 2 апреля Альберто Фернандес отметил свой 62-й день рождения.

3 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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