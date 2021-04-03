Свиней научили играть в видеоигры, пользуясь пятачком В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью » Президент Аргентины, привившийся вакциной «Спутник V», получил положительный тест на коронавирус Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил в твиттере, что сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат. Фернандес рассказал, что вечером 2 апреля сдал тест после того, как почувствовал легкую головную боль, а температура его тела повысилась до 37,3 градуса. «Я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — сообщил президент Аргентины. Альберто Фернандес изолировался от окружающих в ожидании результата повторного ПЦР-теста на коронавирус. Альберто Фернандес ранее привился российской вакциной «Спутник V». 2 апреля Альберто Фернандес отметил свой 62-й день рождения.