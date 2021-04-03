На дне океана найден огромный крейсер — его исследовали

Исследователи опустились к эсминцу ВМС США «Джонстон», который затонул 25 октября 1944 года после сражения с японцами во время Второй мировой войны. Корабль длиной около 115 м и шириной 12 м затонул во время битвы при заливе Лейте, крупнейшего военно-морского сражения в истории.

Впервые обломки были обнаружены в 2019 году у побережья острова Самар у Филиппин. В то время дистанционно управляемый аппарат регистрировал части затонувшего судна, но не мог добраться до самых глубоких его частей.

Судно опустилось на глубину 6456 м, это примерно пятнадцать Эмпайр-стейт-билдингов. Исследователи погружались к кораблю в течение восьми часов. Это самое долгое пилотирование к месту кораблекрушения, которые были за историю науки.

Исследователи сделали снимки корабля в высоком разрешении. Они также смогли запечатлеть нос, мостик и среднюю часть корабля, которые лежали глубже, чем оставшаяся часть судна. Корпус с номером «557» все еще можно наблюдать по обеим сторонам носовой части; башни орудий, двойные торпедные стойки и множество орудийных креплений также сохранились. Они не нашли ни останков людей, ни их одежду.

«Мы могли наблюдать размеры обломков и серьезный ущерб, нанесенный во время интенсивной битвы на поверхности, — отметили исследователи. — Он принял огонь с самого большого военного корабля, в мире — линкор Императорского Ямато — и яростно сопротивлялся ему».