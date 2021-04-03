Моделирование предсказало глобальный голод после локальной ядерной войны

Ученые смоделировали последствия регионального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном — резкое похолодание, коллапс сельского хозяйства и беспрецедентный массовый голод.



Все мы не раз слышали о кошмарных последствиях глобальной войны с применением ядерного оружия: компьютерное моделирование предсказывает человечеству самые суровые испытания вплоть до «ядерной зимы». Но существует вероятность и локального такого конфликта — например, между Индией и Пакистаном, отношения между которыми остаются крайне сложными.

По некоторым данным, и такое ограниченное использование ядерных зарядов будет иметь далекоидущие и тяжелые последствия. Их новая оценка представлена в статье, опубликованной в журнале PNAS. Авторы работы — европейские и американские ученые во главе с Йонасом Ягермейром (Jonas Jagermeyr) из Потсдамского института исследований климата — обещают глобальный голод даже в случае локального ядерного конфликта.

В самом деле, практически все из примерно 14 тысяч существующих в мире ядерных боеголовок стоят на вооружении армий России и США. Пакистан и Индия обладают запасом из примерно 150 боеголовок каждая, и для моделирования ученые установили мощность каждой из них на уровне в 50 раз большем, чем у бомбы «Малыш», взорвавшейся над Хиросимой. Это весьма умеренное, по современным меркам, значение.

В этом случае авторов не интересовали прямые жертвы использования всего этого арсенала. Они использовали современные климатические и экономические модели, а также модели для предсказания производительности сельского хозяйства, чтобы оценить более далекие последствия. По оценкам ученых, конфликт должен привести к выбросу высоко в атмосферу порядка пяти миллионов тонн сажи.

Достигнув стратосферы, она быстро распределится вокруг планеты, снижая количество солнечного света, достигающего поверхности. Моделирование показывает, что средняя глобальная температура при этом упадет на 1,8 °С как минимум на пять лет. Это, в свою очередь, приведет к резкому снижению урожайности основных культур, кормящих человечество: пшеницы, риса, кукурузы и сои. Их производство в течение того же времени будет сокращаться на 11% в год.

Ученые показали, что сильнее всего урожайность упадет в более северных регионах Европы, России, Китая, Канады, США. Производство кукурузы в Америке снизится на 20 процентов, в России — на 50. Однако сильнее пострадают более южные и населенные страны, неспособные производить достаточно продуктов для своих многочисленных жителей и не имеющие возможности получать необходимые запасы.

Как только развитые государства введут запрет на экспорт дефицитной продовольственной продукции, в них может разразиться настоящий жестокий голод. По оценкам Ягермейра и его коллег, в примерно 70 странах, в основном не слишком богатых, с текущим общим населением 1,3 миллиарда человек, население сократится более чем на 20 процентов. Наиболее подвержены этой угрозе Бангладеш, Йемен, Сирия, Сомали, Руанда, Нигер и Гондурас.

«Даже такая региональная, ограниченная ядерная война будет иметь самые опустошительные непрямые последствия в глобальном масштабе, — говорит Ягермейр. — Они могут превзойти крупнейшие вспышки голода, которые только были задокументированы в исторических документах».