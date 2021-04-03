Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

42-летняя Летиция Каста и ее 37-летний супруг Луи Гаррель стали родителями. У пары родился сын — первый общий ребенок звезд.

Малыш появился на свет 17 марта. Его имя — Азель. Это имя было выбрано не просто так — оно происходит от еврейского слова, которое обозначает «благородный»,

— рассказал источник французскому изданию Public.

Луи Гаррель и Летиция Каста

О беременности супермодели и актрисы стало известно в феврале. Тогда в прессе разошлись эксклюзивные снимки Летиции с прогулки, на которых она предстала с заметно округлившимся животом.

Летиция Каста

Для модели этот ребенок стал четвертым: у нее есть 19-летняя дочь Сатин от предыдущих отношений с французским фотографом Стефано Седнуи, а также двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси: 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина. Луи же воспитывает дочь Селин, которую он усыновил, когда состоял в отношениях с актрисой Валерией Бруни-Тедески.