Компания Telegram выпустила облигации на сумму 1 млрд долларов

На прошлой неделе Telegram Group выпустила первые долларовые облигации под 7% годовых в размере 1 млрд долларов. Минимальный лот составлял 500 тысяч долларов. Облигации размещены на срок до 2026 года и могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% в случае выхода компании на IPO.



Пятилетние облигации Telegram предусматривают выплату по купонам раз в полгода, номинал одной ценной бумаги составил 1000 долларов. Первые выплаты по облигациям намечены на сентябрь 2021 года.

Размещение осуществлялось напрямую и направлено на сбор дополнительных средств необходимых для расчета по долгам возникшим у Telegram в результате неудачного запуска блокчейн платформы TON и криптовалюты Gram.

Первичное размещение токенов (ICO) TON было приостановлено решением Нью-Йоркского суда по требованию финансового регулятора США SEC посчитавшего, что криптовалюта Gram является ценной бумагой и не прошла соответствующей процедуры регистрации. Расчет с кредиторами TON должен быть завершен к 30 апреля 2021 года.