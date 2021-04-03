Как выбрать детский велосипед

Ребенок мечтает о велосипеде? Отлично! Прогулки на свежем воздухе станут отличным занятием для активных ребят. Но после принятия решения сразу возникает вопрос — как выбрать велосипед так, чтобы он был не просто подарком, но и хорошим началом в любви к спорту. О том, как правильно подобрать детский велосипед, расскажут специалисты интернет-магазина БАЙКСТОРИ.

Какие существуют виды детских великов

Купить новый детский велосипед https://bikestory.com.ua/velosipedy/sv-vid-detskiye/ ребенку сейчас не сложно — производители предлагают огромное разнообразие моделей на любой вкус и кошелек. Однако к выбору байка нужно подходить ответственно, ведь от его качества зависит не только хорошее настроение малыша, но и его здоровье.

По этой причине покупать байк лучше в специальном магазине, в котором представлены модели высокого качества. Кроме того, на такой велосипед потом будет действовать гарантия, а это немаловажно для родителей.

Первое, с чем нужно определиться — это вид байка. Существует несколько классификаций детских великов. По материалу рамы велосипеды делятся на 2 вида:

пластиковый;

металлический.

Учитывайте, что пластиковые модели легкие, но не такие надежные и прочные, как металлические.

По количеству колес байки бывают:

двухколесными;

трехколесными;

четырехколесными.

Совсем маленьким велосипедистам стоит начать свой путь с трехколесных или четырехколесных великов, где есть одно дополнительное колесо. Двухколесные велосипеды подойдут тем, кто уже достаточно уверено себя чувствует в седле и не боится держать равновесие.

Сами колеса могут быть 3 типов:

из каучука;

из пластика;

полые (с камерой).

Важно, чтобы колеса были достаточно упругими и мягкими, так ездить будет гораздо удобнее.

Как выбрать детский велосипед по росту малыша

Перед тем, как купить велосипед ребенку, нужно измерить его рост. Это важный фактор, ведь в случае с байком не пройдет вариант «на вырост». Чтобы катание было комфортным и безопасным, велик должен идеально соответствовать параметрам юного райдера.

Правильно подобрать байк можно с помощью этих данных:

на рост 90-95 см нужен велосипед с колесами 12 дюймов;

до 115 см ищите модель с колесами 16 дюймов;

на рост до 125 см нужен размер колес 18 дюймов;

до 130 см подбирайте велик с колесами 20 дюймов.

Если велосипедист выше 130 см, то подойдет байк с 24-дюймовыми колесами.

Помимо колес важно обращать внимание на длину рамы. Наилучшее расстояние от руля до передней части седла — длина от локтя до кончиков пальцев ребенка.

Учитывайте тот факт, что у каждого производителя есть своя ростовка байков, поэтому размеры лучше уточнять.

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