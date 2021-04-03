Израильские Ученые пообещали вырастить человека в пробирке за пять недель

В Израиле исследователи Научного института Вейцмана объявили, что могут вырастить человеческий зародыш за пять недель. Они уже вырастили эмбрионы мышей в пробирке, смоделировав «естественную матку», пишет Daily Mail. Ученые изъяли зародыш у мыши и поместили в пробирку, заполненную кислородом и питательными веществами. Пробирку вращали, чтобы раствор все время перемещался и насыщал эмбрион питательными веществами, также ученые контролировали еще ряд параметров. В итоге менее чем за 7 дней у эмбриона мыши развилось бьющееся сердце, голова, желудок и конечности.

Гибли эмбрионы только после того, как становились слишком большими. Из-за отсутствия естественного кровообращения кислород не мог в них проникнуть. Ученые отметили, что не собирались доводить эмбрионы до полного срока в лабораторных условиях, а всего лишь изучали раннее развитие.

Следующим этапом исследования могли бы стать человеческие эмбрионы, но закон запрещает развитие человеческого эмбриона на срок более двух недель. А по принципам биологии, которые считались бесспорными в течение тридцати лет, выращивать эмбрион в пробирке после двух недель нельзя: он должен либо погибнуть, либо прикрепиться к стенке матки для дальнейшего вынашивания. Для выращивания эмбриона человека требуется пять недель.