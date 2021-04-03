Джессика Альба удивила фанатов, надев платье 11-летней давности

Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба в свои 39 лет выглядит как в 20, что доказала при помощи примерки платья 11-летней давности.

Известно, что для фотосессии в журнале People Джессика примерила свое уникальное платье, которому уже 11 лет.

Речь о клетчатом платье Prada, сшитом специально для премьеры фильма «День святого Валентина». В интервью изданию Альба рассказала, что оно занимает особенное место и в ее сердце, и в гардеробе. Спустя 11 лет платье сидит так же идеально (а может даже чуточку лучше).

В 2010-м вечерний образ актрисы дополнили синие туфли на платформе, черные колготки и крупный браслет. Хорошо, что в отличие от фигуры, стиль Джесс не остался прежним… Для новой съемки она обула массивные ботинки с носками — и стало намного лучше.

В интервью Альба добавила, что в обычной жизни любит сочетать такие платья с чем-то более дерзким — байкерской косухой или объемной джинсовкой. По словам звезды, многие вещи она одалживает из гардероба своего мужа.