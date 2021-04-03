Биткоин сыграл на руку Китаю

Рост биржевой цены биткоина сыграл на руку Китаю и его проекту цифрового юаня, который активно реализует и продвигает центробанк страны — Народный банк Китая (НБК), пишет CNBC. Такую точку зрения разделяют монетарные регуляторы сразу нескольких стран.

Работа над внедрением цифрового юаня началась в 2014 году. НБК подчеркивает, что речь идет о цифровой версии фиатной (традиционной) валюты, а не о новой криптовалюте. Главной характеристикой цифрового юаня станет его эмиссия центробанком. Оборот новой валюты не будет основан на технологии блокчейн.

Предполагается, что цифровой юань частично заменит наличные деньги, став дополнительным — третьим — платежным средством. По словам руководства НБК, интерес к проекту цифрового юаня сейчас очень высок. Отчасти это связано с тем, что подобными разработками занимаются монетарные власти разных стран, в частности, России, Швеции, Франции, а также Евросоюза, отчасти — подорожанием биткоина, наблюдаемым в последние месяцы.

С начала года котировки главной мировой криптовалюты выросли более чем вдвое — до 59,1 тысячи долларов.

При этом власти Китая ввели жесткие ограничения в отношении биткоина и других криптовалют. В стране запрещены ICO (криптовалютный аналог IPO), а биржевая торговля криптовалютами находится под жестким контролем.