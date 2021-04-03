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Байден посетит Украину

Президент США Джо Байден захотел посетить Украину. Об этом в своем Facebook написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президенты проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского стал первым с тех пор, как новый президент США вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.

3 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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