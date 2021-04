Шина Sumimoto сможет генерировать энергию из вращения колес Армия США получит новую униформу, которая устойчива к огню и укусам насекомых » Авианосцы ВМС США получат истребители шестого поколения Военно-морские силы (ВМС) США в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) запланировали в 2030-х годах получить замену истребителям F/A-18E/F Super Hornet, пишет журнал Popular Mechanics. Согласно изданию, соответствующая программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. В перспективе это может привести к усилению ударной мощи авианосцев, поскольку число летательных аппаратов на последних может вырасти с текущих 76 до 90. Ожидается, что в таком случае на каждые четыре пилотируемых самолета будет приходиться шесть беспилотных. Согласно изданию The Drive, беспилотники NGAD могут использоваться для прорыва высокотехнологичных систем противовоздушной обороны (ПВО) Китая и России. Popular Mechanics и The Drive подчеркивают, что программа NGAD ВМС США отличается от одноименного проекта Военно-воздушных сил (ВВС) страны, хотя создаваемые в их рамках летательные аппараты могут объединять общие технологии, в частности, принципы проектирования.