Атаку на Капитолий совершил чернокожий, поддерживающий «Нацию ислама»

На полицейских перед въездом в Капитолий, по предварительной информации, напал молодой приверженец политического движения «Нация ислама», которое объединяет афроамериканцев. Об этом сообщает корреспондент NBC News Том Уинтер.

По словам журналиста, «многочисленные высокопоставленные силовики» подтверждают, что атаку в Вашингтоне совершил 25-летний выходец из штата Индиана Ноа Грин.

Соцсеть Facebook вскоре после ЧП заблокировала страницу подозреваемого, но некоторые пользователи успели сделать скриншоты и начали распространять фотографию Грина.

Уинтер также отметил, что исполнитель атаки поддерживал «Нацию ислама». «Последние записи Ноа в соцсетях свидетельствуют, что он был безработным и пытался справиться с проблемами личного характера», — добавил корреспондент.

Как сообщалось, Капитолий был закрыт на вход и выход из-за неизвестной угрозы безопасности. Вскоре выяснилось, что мужчина на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт перед территорией Конгресса и напал на офицеров полиции, один полицейский погиб, второй пострадал. Нападавшего, который был вооружен ножом, застрелили правоохранители.