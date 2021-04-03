Авианосцы ВМС США получат истребители шестого поколения Ученые NASA опасаются, что пираты похитят их телескоп » Армия США получит новую униформу, которая устойчива к огню и укусам насекомых Нейлон-хлопковый 50/50 бленд коммерчески доступен и недорог, при этом ткань комфортна в ношении, прочна и устойчива к износу. Для придания огнестойких свойств смесь обработали фитиновой кислотой, которую получают из семян, орехов и злаков. Ученые сосредоточили внимание на хлопковой части смеси, поскольку хлопок имеет на своей поверхности множество гидроксильных групп, которые можно активировать легкодоступными химикатами. Это позволяет гидроксильным группам легче соединяться с фосфор-содержащими составами, которые придают ткани устойчивость к огню.



Вторым шагом стала обработка ткани перметрином, который по своему действию является синтетическим аналогом естественного репеллента – экстракта хризантемы. Вещество нанесли на волокна ткани методом плазменного осаждения. Итоговые испытания показали, что нейлон-хлопковая смесь стала на 20 % более огнеупорной и на 98 % более эффективной в отпугивании насекомых по сравнению с необработанной тканью. При этом она успешно сохранила дышащие свойства, что чрезвычайно важно для всех людей, подверженных высоким физическим нагрузкам. Сейчас в планах ученых добавить ткани антимикробные свойства и усовершенствовать процесс окрашивания, сделав его более стойким.

