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Армия Мьянмы продолжает жестоко убивать безоружных людей — уже 550 жертв и 46 детей

С 1 февраля в Мьянме в результате жесткого подавления протестов погибли уже 550 человек.

Военная хунта не щадит даже детей — среди них жертв уже 46, подсчет ведет Ассоциация помощи политическим заключенным.

Самой маленькой жертве — шесть лет. Полиция застрелила ее, когда девочка бежала к отцу во время налета на их дом в городе Мандалай. Огромное число подростков и детей также получили ранения. Среди раненых есть и годовалый ребенок, которому выстрелили в глаз резиновой пулей.

Еще около 2751 человек в Мьянме задержаны или осуждены.

Напомним, 1 февраля в Мьянме армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также 24 министров и их заместителей. Власть в стране сейчас находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна. В городах Мьянмы проходят массовые акции протеста. Люди выступают против военной хунты и ареста членов легитимного правительства. В стране объявлен режим ЧП.

3 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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