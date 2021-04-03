Арабская станция Al Amal перешла на научную орбиту вокруг Марса

Марсианская станция Al Amal совершила маневр перехода на научную орбиту. Научная программа станции, рассчитанная на два года, стартует 14 апреля, а первую публикацию данных об атмосфере Марса ученые обещают сделать уже в октябре этого года, сообщается в твиттере миссии.

Станция Al Amal («Надежда») разработана Объединенными Арабскими Эмиратами при содействии трех исследовательских институтов США и достигла Марса в феврале этого года. Станция будет всесторонне исследовать атмосферу Марса, в частности вести постоянный мониторинг климата на планете, отслеживать динамику распределения водорода и кислорода в экзосфере Марса в зависимости от погодных условий, определит распределение озона, облаков из частиц льда и водяного пара в нижних слоях атмосферы, а также оптическую толщину пыли и проследит долговременные изменения температуры поверхности и нижних слоев атмосферы Марса. Для выполнения всех этих задач аппарат оснащен мультиспектральной камерой, позволяющей получать 12-мегапиксельные снимки, а также двумя спектрометрами.

29 марта 2021 года станция совершила маневр перехода с орбиты захвата на научную орбиту, включив для этого свои двигатели на 510 секунд. Научная орбита имеет параметры 20 000 на 43 000 километров и наклонение 25 градусов, один оборот по ней Al Amal будет совершать за 55 часов и пробудет на ней два года, исследуя планету. Официальный старт научной программы состоится 14 апреля и начнется с калибровки всех приборов, полноценные наблюдения стартуют в конце мая, а первую публикацию на основе научных данных стоит ждать уже в начале октября этого года.

Кроме того, ученые, работающие с аппаратом, опубликовали новый детальный снимок поверхности Марса, полученный камерой EXI 15 марта 2021 года. Масштаб снимка составляет 180 метров на пиксель, на нем видны Борозды Цербера — сеть разломов, простирающаяся более чем на тысячу километров по поверхности Марса. Данные с других автоматических аппаратов подтверждают идею о том, что это одна из самых молодых тектонических структур на планете.