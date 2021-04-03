5 комедий для выходных — что посмотреть

В конце рабочей недели каждый киноман ищет легкий фильм, который развеселит и настроит на отдых. Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий решил помочь украинцам с выбором фильма и посоветовал 5 небанальных комедий для просмотра.

В подборку вошли фильмы за разные годы, поэтому есть вероятность, что не все украинцы успели их пересмотреть. А то, что ленты точно развеселят, с легкостью гарантирует юморист Костя Трембовецкий. Поэтому усаживайтесь удобнее и выбирайте идеальный фильм для этого уикенда.

«Слепые пятна» (2018)

Комедия «Слепые пятна» расскажет о мужчине Коллине, который ждет, когда закончится срок его исправительных работ и он сможет вернуться к тихим семейным будням. В то же время мужчина хочет помочь и лучшему другу Майлзу, который то и делает, что ищет неприятностей с полицейскими. Но за несколько дней до окончания условного срока заключения Коллин становится случайным свидетелем убийства, которое совершил милиционер. Поэтому мужчина колеблется, что выбрать: справедливость или свои тихие будни.

«Очень маленькое кино, которое написали те же ребята, сыгравшие в нем главные роли. И эту страсть создателей видно в каждом кадре их детища. Максимально уникальное, веселое, тонкое и своеобразное кино, которое незаслуженно недополучил внимания. А если бы этот фильм вышел уже после Black Lives Matter, вообще бы все Оскары отхватил. И совершенно заслуженно», – прокомментировал Костя Трембовецкий.

«Миддлдитч и Шварц» (2020)

Также юморист советует пересмотреть комедийный сериал «Миддлдитч и Шварц». Это импровизации от знаменитых комиков, которые заставят засмеяться каждого.

«Двое очень талантливых импровизаторов в течение часа показывают на сцене ситуацию, взятую у людей из зала. Единственное, почему я смеялся вслух при самостоятельном просмотре дома за последние лет 5. Да, это не фильм, но таланта дуэта Миддлдитч и Шварц хватает, чтобы без сценария создать историю, с которой спокойно можно делать кино. Если вам нравится Improv Live Show, то обязательно посмотрите вершину импров – никаких конкурсов, никаких гостей, никаких условий. Просто 2 стула, 2 парня и их талант создавать историю на наших глазах», – анонсировал Костя Трембовецкий.

«Любовь – болезнь» (2017)

Романтические комедии в Голливуде стали слишком обычными, а авторы таких лент, кажется, уже нет, чем удивить зрителей. Однако «Любовь – болезнь» точно не будет напоминать обычную комедию о любви, ведь сюжет ленты черпали из истории знаменитого актера Кумейла Нанджиани. На старте своей карьеры юмориста он встретил девушку Эмили, которая заставила его пойти против пакистанских традиций. Но и это не все: внезапно из-за болезни она впадает в кому, а парню придется найти общий язык с ее родителями.

Интересно, что теперь Кумейл Нанджиани – один из популярных актеров Голливуда, который снимается в топовых фильмах, в том числе Marvel. Он решил выступить не только сценаристом в фильме «Любовь – болезнь», но и сыграть самого себя.

«Человек – швейцарский нож» (2016)

Комедия «Человек – швейцарский нож» рассказывает о Хэнке, который оказался на необитаемом острове. Когда главный герой уже теряет всякую надежду на спасение, на берегу находит труп на имя Мэнни. Кажется, хуже уже не может быть, но именно тело этого парня поможет Хэнку выживать в диких условиях и не сойти с ума.

«Дэниел Рэдклифф в этом фильме играет пукающий труп. Что вам еще нужно, чтобы захотеть его посмотреть? Ладно, кому-то такая идея может показаться вульгарной, грубой и больной, но за этим скрывается трогательная история о том, как наслаждаться простыми вещами в жизни и находить уверенность в себе вместо того, чтобы надеяться на других», – рассказал Костя Трембовецкий.

«Синг Стрит» (2016)

А завершает подборку небанальных комедий фильм «Синг Стрит». Лента режиссера Джона Карни – это фактически его воспоминания о юношеских годах в Дублине. Кроме курьезных ситуаций с главными героем Конором, зрители увидят атмосферную картину о 1980-е годы.

«Синг Стрит» отвечает всем требованиям фильмов о взрослении – от неуклюжих попыток быть крутым к медленному развитию уверенности и страсти в мечтах. Фильм такой крутой, что его постер висит у меня на стене над телевизором, – добавил Костя Трембовецкий.