Жители Брюсселя пришли на фестиваль, который оказался первоапрельской шуткой и подрались с полицией

Полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ для разгона местных жителей, собравшихся в городском парке Буа-де-ла-Камбр, сообщает Reuters.

Около пяти тысяч человек пришли 1 апреля в парк по призыву в фейсбуке. Еще в марте неизвестные разместили в соцсети анонс музыкального фестиваля «La Boum» с выступлениями более ста диджеев, в том числе Кальвина Харриса, Tiesto, Skrillex и недавно распавшегося дуэта Daft Punk. Позже было объявлено, что это первоапрельская шутка, но несмотря на это в онлайне на мероприятие записались около 20 тысяч человек.

Пришедшие в парк заявили, что устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и просто хотят провести время на свежем воздухе. Многие из собравшихся принесли с собой алкогольные напитки и устроили дискотеку. После прибытия в парк полиции люди стали кричать «свободу» и бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки.

В ходе разгона пострадали несколько человек. Одну девушку сбил полицейский на лошади. Городские власти сообщают о трех пострадавших полицейских и четырех задержанных после разгона собравшихся в парке. Также ведутся поиски людей, разместивших объявление о фейковом фестивале.