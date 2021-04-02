Вертолет NASA начнет летать над Марсом после 11 апреля

Первый пробный полет на Марсе вертолет NASA совершит не ранее 11 апреля. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Уже выбрана подходящая плоская взлетно-посадочная площадка. Полет, предположительно, продлится 20-30 секунд, высота составит около 3 метра, позднее планируется его поднимать до пяти метров.

Ранее сообщалось, что полет может состояться 8 апреля, однако теперь обсуждается 11 апреля. Если он состоится в этот день, данные о результатах полета могут поступить на Землю уже на следующий день — 12 апреля.

Отметим, вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Работа Ingenuity рассчитана на 31 день, он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Напомним, марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля.