В России более 20% населения голодают

В России систематически недоедает каждый пятый житель, то есть 20 процентов населения. Причем среди недоедающих очень много детей, сообщила завлабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. Материал опубликован в журнале «Экономическое развитие России», основные положения статьи обнародованы на сайте института, пишет «МК».

Сейчас каждый пятый россиянин может позволить себе только 66-75% от необходимого набора продуктов. Чаще всего к этой категории относятся семьи с детьми, многодетные и неполные семьи.

Эксперты подчеркивают, что проблема с продовольственным обеспечением лишь усугубляется. К примеру, в декабре прошлого года россияне могли позволить себе покупать еды на 12% меньше, чем в декабре 2012-го.