В НАТО созвали экстренное совещание из-за обострения в Донбассе

Послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.

«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней а также нарушением перемирия, заключенного в июле 2020 года», — пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности».

О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»).

В четверг глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой, пообещав тему «нерушимую поддержку территориально целостности и суверенитета Украины в свете российской агрессии».

Он высказал «озабоченность ситуацией на юго-востоке Украины» и выразил соболезнования по поводу гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе. Практически одновременно министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Андрием Тараном. Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин заявил о поддержке территориальной целостности Украины и ее евро-атлантических устремлений, а также «осудил недавнюю эскалацию российской агрессии и провокаций» в Донбассе.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать боеспособность украинской армии «для эффективной защиты от агрессии» России.

Тем временем сепаратисты ДНР объявили о призыве в армию всех взрослых граждан, проживающих на оккупированной территории на срок с апреля по июль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг не стал опровергать данные о концентрации войск, в то время как российские государственные СМИ сообщили об учениях украинской армии в Луганской области.

По словам Пескова, перемещение войск внутри российских границ — это внутреннее дело, которое «не должно беспокоить» ни Запад, ни соседей.