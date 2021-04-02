В Израиле начали закрывать коронавирусные отделения в госпиталях — всех вылечили

По данным СМИ, например, в больницу Рамбам уже несколько дней не поступают новые больные коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Такая же ситуация в больницах Ассута (Ашдод) и Меир (Кфар-Саба).

По одному или два человека с подозрением на коронавирус все еще регистрируют в больницах Шиба и Бейлинсон. То же самое и в госпитале Хадасса — Эйн-Керем, считавшимся ранее одним из самых загруженных в Израиле на пике пандемии.

По данным Минздрава страны, во всех медицинских центрах Израиля проходят лечение менее 400 тяжелобольных, хотя еще 25 января их было более 1100.