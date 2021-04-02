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В Израиле начали закрывать коронавирусные отделения в госпиталях — всех вылечили

В израильских больницах начали закрывать COVID-отделения из-за отсутствия больных коронавирусом. Об этом сообщают «Известия Израиль».

По данным СМИ, например, в больницу Рамбам уже несколько дней не поступают новые больные коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Такая же ситуация в больницах Ассута (Ашдод) и Меир (Кфар-Саба).

По одному или два человека с подозрением на коронавирус все еще регистрируют в больницах Шиба и Бейлинсон. То же самое и в госпитале Хадасса — Эйн-Керем, считавшимся ранее одним из самых загруженных в Израиле на пике пандемии.

По данным Минздрава страны, во всех медицинских центрах Израиля проходят лечение менее 400 тяжелобольных, хотя еще 25 января их было более 1100.

2 апреля, 2021 | Tags: , | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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