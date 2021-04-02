В Антарктиде нашли следы гигантского метеорита, упавшего почти 430 тыс. лет назад

В горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде найдены частицы космического тела. Предположительно, оно упало туда около 430 тыс. лет назад, считает международная группа ученых, возглавляемая доктором Маттиасом ван Гиннекеном из Школы физических наук Кентского университета, пишет Phys.org.

Частицы найдены на вершине Валнумфьеллета. О их внеземной природе свидетельствует хондритная основная масса, химический состав микроэлементов и высокое содержание никеля в обломках.

По версии ученых, струя расплавленного и испаренного метеоритного материала, образовавшаяся в результате входа в атмосферу астероида размером не менее 100 метров, достигла поверхности Земли с высокой скоростью. Этот метеорит был больше и опаснее, чем Тунгусский и Челябинский, уверены эксперты.