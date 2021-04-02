Украинская драма «Пульс» поборется за награды кинофестивалей Франции и США

После победы на Flathead Lake International Cinemafest (США, Полсон) в январе этого года, художественная лента «Пульс» поборется за награды еще двух кинофестивалей: во французской Ницце и американском Ричмонде.

Очередным международным кинофестивалем для спортивной биографической драмы станет Nice International Film Festival (NIFF), который пройдет с 31 мая по 4 июня этого года в городе Ницца (Франция). Это кинособытие входит в состав Film Fest International — группы из 5 фестивалей (Ницца, Лондон, Антверпен, Милан, Мадрид), которые уже 16 лет продвигают и раскрывают независимых кинематографистов со всего мира. Французский фестиваль номинировал «Пульс» сразу на 6 номинаций: лучший фильм, лучший художественный фильм на иностранном языке, лучший режиссер художественного фильма на иностранном языке (Сергей Чеботаренко), лучший актер фильма на иностранном языке (Станислав Боклан), лучшая актриса фильма на иностранном языке (Наталья Бабенко) и приз жюри.

Следующим фестивальной площадкой картины «Пульс» станет Richmond International Film Festival (RIFF). Событие будет проходить с 14 по 19 сентября 2021 в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния. RIFF является одним из крупнейших международных конкурсных фестивалей в Средней Атлантике, на нем будет показано более 150 фильмов из 35 стран мира. За какие именно награды соревноваться биографическая драма о спортсменке Оксане Ботурчук, организационный комитет фестиваля объявит позже.

«Приятно поражен тем, что история о нашей спортсменке который раз получает отклик у международной кинообщественности. Уже третий иностранный фестиваль, отбирая «Пульс», подчеркивая этим высокие художественные качества ленты и универсальность идей, заложенных в ней. С нетерпением жду старт показов в Украине «, — рассказывает режиссер фильма Сергей Чеботаренко.

«Поздравляю команду нашего фильма с отбором на новые кинофестивале и ждем победы! Действительно здорово, что эта история имеет высокие оценки у международной аудитории, и надеемся на не менее хорошие отзывы от украинских зрителей «, — комментирует продюсер фильма Егор Олесов.

Стоит отметить, что первым фестивалем, в котором принял участие художественный полнометражный фильм «Пульс», стал FLIC (Полсон, штат Монтана, США). В его рамках состоялась международная премьера ленты, которая в результате получила две главные награды фестиваля — лучший фильм и лучший режиссер (Сергей Чеботаренко).

Напомним, что в связи с введением жесткого карантина во многих городах Украины, прокат ленты «Пульс» перенесено на лето этого года. О новой дате будет сообщено позже.

Полнометражный художественный фильм «Пульс» создан на основе реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 Оксаны Ботурчук. Производство ленты осуществила компания KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) при поддержке Министерства культуры Украины.

Официальный трейлер можно посмотреть здесь.

Дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution, которая ответственная также за международные продажи.