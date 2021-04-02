Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины

Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины с Воздушными Силами ВСУ.

Это обсуждалось во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винником.

Также обсудили организацию совместных учений ВСУ с военными НАТО.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

По его словам, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины.

Поэтому организация совместных учений Вооруженных Сил Украины с военными НАТО, в частности возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины , будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе , — говорится в сообщении прессслужбы Офиса Президента.

НАТО уже имеет реализованные программы совместных патрулей в воздушном пространстве и миссии воздушной полиции, где тактическая авиация союзников базируется на местных аэродромах.

С 2004 года существует миссия патрулирования воздушного пространства стран Балтии, аналогичную миссию НАТО имеет в небе над Черногорией , в Румынии действует операция Atlantic Resolve.