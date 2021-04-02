Ученые — много тестостерона вредно для мужчин

Исследование на 182 тысячах мужчин и 122 тысячах женщин в постменопаузе показало, что повышение концентрации свободного тестостерона связано с увеличением риска развития меланомы среди мужчин. Как сообщается в International Journal of Cancer, при росте его концентрации на 50 пикомоль на литр риск развития меланомы увеличивался на 35 процентов. При этом ученым удалось подтвердить уже известные ассоциации высоких концентраций тестостерона в крови с раком эндометрия и груди у женщин и раком предстательной железы и печени у мужчин. Причинно-следственные связи пока, однако, установить не удалось, а в перспективе при учете других факторов риска развития новообразований эти корреляции могут значительно ослабеть.

Сегодня врачи и ученые знают, что концентрация половых гормонов как-то связана с развитием нескольких видов рака. Например, известна связь между высокими концентрациями тестостерона в крови мужчин и женщин и раком предстательной железы, молочных желез и эндометрия. Связь тестостерона с другими опухолями в основном изучалась на животных моделях и линиях опухолевых клеток, и достоверных клинических наблюдений за этой связью пока не было.

Элеанор Уаттс (Eleanor L. Watts) из Оксфордского университета с коллегами изучала ассоциации сывороточных концентраций свободного и общего тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) — белка, синтезируемого в печени и регулирующего биодоступность половых гормонов — с 19 видами рака в когорте из 182600 мужчин и 122100 женщин в постменопаузе. Средний возраст участников на момент начала наблюдения составил 56,1 года у мужчин и 60,2 года у женщин.

В среднем после семилетнего периода наблюдения у 9519 мужчин (5,2 процента) и 5632 женщин в постменопаузе (4,6 процента) врачи диагностировали злокачественную опухоль. Участники, у которых обнаружили опухоль, обычно были старше, чаще курили и жаловались на свое самочувствие. Мужчины с новообразованием в среднем имели несколько более низкий социально-экономический статус по сравнению с женщинами с новообразованием.

У мужчин концентрация свободного тестостерона в сыворотке крови положительно коррелировала с риском развития злокачественной меланомы: при повышении концентрации на 50 пикомоль на литр риск увеличивался на 35 процентов (p = 0,0006). Также положительная связь наблюдалась при раке предстательной железы: при повышении концентрации на те же значения риск увеличивался на 10 процентов (p = 0,002). В то же время риск развития лейкоза снижался при повышенных концентрациях тестостерона в сыворотке крови (р = 0,04).

Кроме того, у мужчин повышение концентрации общего тестостерона в сыворотке крови на пять наномоль на литр увеличивало риск развития опухоли печени почти в 2,5 раза (р = 0,0001), мезотелиомы — на 63 процента (р = 0,02), злокачественной меланомы — на 28 процентов (р = 0,02). Поскольку печень играет важную роль в метаболизме и синтезе ГСПГ, ее повреждение часто приводит к аномальным концентрациям биомаркеров крови. Например, при фиброзе печени, который может развиваться как осложнение опухолей печени, у больных мужчин наблюдаются высокие концентрации ГСПГ мужчин, то есть повышенные концентрации ГСПГ и общего тестостерона могут служить маркерами заболевания до его клинического проявления.

Увеличение концентрации ГСПГ в сыворотке крови мужчин на десять наномоль на литр повышало риск развития рака печени на 56 процентов (p < 0,0001), а рака желудка — на 21 процент (р = 0,008, однако дальнейший анализ показал, что эта зависимость оказалась статистически значимой). При этом риск развития рака предстательной железы и колоректального рака падал при таком же увеличении концентрации. После статистистических проверок ассоциации свободного тестостерона с раком предстательной железы и меланомой, общего тестостерона с новообразованиями печени и ГСПГ с ними же и раком предстательной железы оставались статистически значимыми у мужчин.

У женщин повышение концентрации свободного тестостерона в сыворотке крови на 10 пикомоль на литр увеличивало риск развития рака эндометрия на 59 процентов (р < 0,0001), а рака молочной железы — на 32 процента (р < 0,0001). Такое же повышение концентрации снижало риск развития множественной миеломы (р = 0,03) и неходжкинских лимфом (р = 0,04).

Кроме того, концентрация общего тестостерона в сыворотке крови женщин положительно коррелировала с риском развития рака эндометрия: при увеличении его концентрации на 0,5 наномоль на литр риск повышался на 34 процента (р < 0,0001). При таком же увеличении концентрации риск развития рака молочной железы увеличивался на 24 процента (р < 0,0001), поджелудочной железы — на 25 процентов (р = 0,04). Риск множественной миеломы при этом снижался на 27 процентов (р = 0,02).

Однако повышение концентрации ГСПГ на 25 наномоль на литр в сыворотке крови у женщин было обратно связано с риском развития рака эндометрия (р = 0,001) и рака молочной железы (р = 0,0002). Статистистический анализ подтвердил, что ассоциации свободного и общего тестостерона и ГСПГ с раком эндометрия и молочной железы оставались статистически значимыми.

Несмотря на найденные связи и то, что мужчины имеют больший риск развития большинства видов рака по сравнению с женщинами, этот анализ показывает, что различия в концентрациях тестостерона и ГСПГ вряд ли внесут большой вклад в эту разницу. В этом исследовании мужчины чаще курили и употребляли алкоголь, чем женщины в постменопаузе, что может указывать на большую важность половых различий в факторах образа жизни в диспропорциях риска.

Вполне возможно, что эти различия могут быть, в целом, вызваны десятикратной разницей концентраций свободного тестостерона у мужчин и женщин. Тем не менее, это исследование привносит дополнительные знания в картину гормональных изменений при различных опухолях, хотя и требует более глубокого понимания процессов.