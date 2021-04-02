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У Києві виявили факти незаконної продажі спецперепусток для проїзду в транспорті, — КМДА

У столиці виявили факти продажу в Інтернеті спецквитків на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час жорсткого карантину з 5 квітня

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Від сьогодні, 2 квітня, розпочалась видача спецквитків, і одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж.

«Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста — це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники», — йдеться в повідомленні.

У Департаменті просять поліцію відреагувати. А киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецквитки.

  • Нагадаємо, у Києві з 5 квітня вводяться спецперепустки для проїзду в транспорті і метро: пропуски отримають працівники критичної інфраструктури.
2 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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