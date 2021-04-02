Трехлетний ребенок заблудился и трое суток выживал в лесу

Трехлетний мальчик потерялся в лесу вблизи канадского города Кингстон, провинция Онтарио, и через трое суток нашелся живым. Об этом сообщает издание Global News.

В воскресенье, 28 марта, трехлетний Джуд Лейтон (Jude Leyton) ушел с участка, который принадлежит его семье, и заблудился.

Полицейские и спасатели организовали поиски ребенка с привлечением собак, вертолетов и водолазов. Поиски велись в близлежащем лесу и на водоемах.

Днем в среду, 31 марта, через час после того, как полицейские объявили о сокращении численности поискового отряда, четверо правоохранителей нашли мальчика. Лейтон спал около пруда в километре от того места, где его видели в последний раз.

Врачи скорой помощи осмотрели ребенка и доставили его в больницу. Состояние мальчика оказалось удовлетворительным.

Полицейских поразило, что ребенок выжил, проведя более 72 часов в диких условиях под дождем и в холодную погоду. Они отметили, что мальчик был одет по погоде: на нем были зимняя куртка и шерстяной свитер.