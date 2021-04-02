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Темой первого разговора Байдена с Зеленским стало стягивание российских войск к границам Украины

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters.

Байден в ней заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил Белый дом.

Разговор состоялся «на фоне сообщений о наращивании военного присутствия России на востоке Украины, что встревожило американские и украинские власти», о чем писало Politico.

Еще одной темой, как продолжили в Белом доме США, стала борьба с коррупцией и реформы на Украине — в этих вопросах Байден также пообещал коллеге всяческую поддержку.

Сам Зеленский пояснил, что заверил американского политика в своем стремлении добиться прочного мира в Донбассе.

Как уточнил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, разговор был «хорошим» и продлился около 50 минут. «По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки», — приводит «Интерфакс-Украина» слова чиновника.

2 апреля, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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