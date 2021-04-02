Байден поручил Пентагону вывести часть военной техники из стран Персидского залива Египет потребует миллиард долларов за ликвидацию затора в Суэцком канале » Создатель «Евангелиона» заявил о его конце и попытке суицида Режиссёр также признался, что у него нет никакой привязанности к своей самой известной работе. 8 марта состоялась японская премьера аниме Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time — финального «ребилда» серии. Дата выхода фильма в других странах пока неизвестна. В честь релиза нового «Евангелиона» медиахолдинг NHK 22 марта выпустил телепрограмму «Профессионал: Стиль работы», посвящённую работе Хидеаки Анно над финальной частью серии. Полной версии передачи пока нет в сети, но издание Kotaku изучило твиты от японских зрителей с главными цитатами Анно. Во время работы над четвёртым «ребилдом» Хидеаки Анно часто вносил правки в сценарий, из-за чего премьеру фильма приходилось откладывать. Режиссёр заявил, что закончил работать над серией: он не планирует выпускать продолжения или новые перезапуски «Евангелиона». Я покончил с «Евой» на этом фильме. Хидеаки Анно создатель «Евангелиона» При этом он не испытывает тёплых чувств к своему творению. На вопрос ведущего NHK, есть ли у постановщика привязанность к «Евангелиону», Анно ответил «нет». Также Хидеаки Анно рассказал о своей депрессии. Как отметил автор Japan Times в статье о психическом здоровье японцев, жители этой страны редко говорят о своих психологических проблемах публично. Но на этот раз режиссёр признался, что он чуть не покончил с собой более двадцати лет назад. На мысли о суициде его натолкнул тред в японском сегменте интернета, где пользователи придумывали изощрённые способы убийства Анно. Режиссёр сильно расстроился из-за этого — и чуть не спрыгнул с крыши компании Gainax. Я стараюсь работать во благо общества и тех людей, которые любят аниме. Но затем я увидел тред, где люди обсуждали, как стоит убить Хидеаки Анно. Там они писали о лучших способах меня прикончить тем или иным путём. Когда я это увидел, то мне стало на всё наплевать — например, на создание аниме. Однажды я хотел спрыгнуть на проезжавший поезд. А один раз хотел сброситься с крыши своей компании. Но я не сделал этого, потому что это было бы больно. Смерть — сама по себе норма, но мне не захотелось испытывать боль перед смертью. Хидеаки Анно создатель «Евангелиона» В конце Анно шутя признался, что ему не нравится слово «профессионал». Слово «профессионал»… Вообще, мне не нравится название вашей передачи. Хотел бы я, чтобы его сменили на что-нибудь другое. Всем спасибо. Хидеаки Анно создатель «Евангелиона»