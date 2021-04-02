Создатель «Евангелиона» заявил о его конце и попытке суицида

Режиссёр также признался, что у него нет никакой привязанности к своей самой известной работе.
8 марта состоялась японская премьера аниме Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time — финального «ребилда» серии. Дата выхода фильма в других странах пока неизвестна. В честь релиза нового «Евангелиона» медиахолдинг NHK 22 марта выпустил телепрограмму «Профессионал: Стиль работы», посвящённую работе Хидеаки Анно над финальной частью серии.
Полной версии передачи пока нет в сети, но издание Kotaku изучило твиты от японских зрителей с главными цитатами Анно.
Во время работы над четвёртым «ребилдом» Хидеаки Анно часто вносил правки в сценарий, из-за чего премьеру фильма приходилось откладывать. Режиссёр заявил, что закончил работать над серией: он не планирует выпускать продолжения или новые перезапуски «Евангелиона».
При этом он не испытывает тёплых чувств к своему творению. На вопрос ведущего NHK, есть ли у постановщика привязанность к «Евангелиону», Анно ответил «нет».
Также Хидеаки Анно рассказал о своей депрессии. Как отметил автор Japan Times в статье о психическом здоровье японцев, жители этой страны редко говорят о своих психологических проблемах публично. Но на этот раз режиссёр признался, что он чуть не покончил с собой более двадцати лет назад.
В конце Анно шутя признался, что ему не нравится слово «профессионал».
Leave a Reply