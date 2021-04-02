Сальма Хайек в цветочном платье на прогулке в Риме попалась папарацци

На днях 54-летняя Сальма Хайек попала в объективы репортеров на улицах Рима. Для прогулки по солнечному городу голливудская актриса выбрала легкое белое платье с принтом в виде весенних цветов. Образ звезда дополнила бежевыми босоножками и очками-авиаторами, а свои пышные вьющиеся волосы на этот раз оставила распущенными.

Сальма Хайек

В Рим Сальма Хайек прилетела не на отдых, а в рабочую командировку. Именно здесь сейчас проходят съемки картины «Дом Гуччи» режиссера Ридли Скотта. Фильм расскажет об убийстве итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи, которое в 1995 году организовала его жена Патриция Реджани. Роль Патриции в новой ленте досталась Леди Гаге, а вот Сальма сыграла ее подругу, ясновидящую Пину Ауриемму.

Пина по просьбе Патриции также помогала организовывать убийство главы модного дома Gucci. За пособничество в преступлении Пину приговорили к 25 годам тюремного заключения, однако позже срок был сокращен. В 2010 году женщина вышла на свободу после 13 лет заключения. Саму Патрицию Реджани в 1998 году приговорили к 29 годам лишения свободы, а позже сократили этот срок до 26 лет. При этом Реджани до последнего утверждала, что Пина наняла киллера для Маурицио Гуччи без ее разрешения, а уже после его убийства шантажировала ее.

Кстати, совсем скоро на экраны выйдет еще одна лента с участием Сальмы Хайек. Речь идет о фильме «Телохранитель жены киллера», для съемок в котором актриса осваивала профессиональные боевые приемы и даже научилась мастерски укладывать своих спарринг-партнеров на лопатки. Картину уже называют одной из самых зрелищных в 2021 году, а ее премьера назначена на 16 июня.

Кстати, в эти дни в Риме гостит не только Сальма Хайек, но и Джаред Лето. Музыкант и актер прибыл в Италию по приглашению Алессандро Микеле на одно из мероприятий бренда Gucci. Не исключено, что там он как раз пересекся с Сальмой, которая также является хорошим другом этого итальянского дома моды. Джаред, к слову, также задействован в картине «Дом Гуччи», поэтому во время своего визита мог заглянуть и на съемочную площадку.