Россия начала подготовку к блокировке YouTube

Кампания подготовки к возможной блокировке YouTube в России официально стартовала.Youtube, где госпропаганда с треском проигрывает конкуренцию за аудиторию, а обращения Путина набирают такое количество дислайков, что их приходится скрывать, — попал в опалу в конце прошлого года после того, как заблокировал аккаунты государственных медиа и понизил в выдаче шоу Владимира Соловьева.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, разрешающий Роскомнадзору замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы, которые, по мнению российских чиновников, цензурируют российские госСМИ.

Страх перед интернетом резко вырос у российской власти после протестов в Белоруссии, едва не опрокинувших режим Александра Лукашенко, хотя государственные руки тянутся к сети уже давно. Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета — собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует обеспечить возможность автономной работы рунета, а также вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ.