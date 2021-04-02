Російські чиновники позбавили титулу чемпіонки світу з шахів українку Юлію Осьмак

Міжнародна шахова федерація, яку очолює колишній помічник Володимира Путіна Аркадій Дворкович, звинуватила українську гросмейстерку Юлію Осьмак в читерстві й відібрала титул чемпіонки світу серед студентів у рапіді.

Про це пише Главком.

Турнір проходив в онлайн-форматі. У фіналі українка набрала 4,5 бали з 5 можливих, але її результат анулювали, а переможницею оголосили білоруську Юлію Антолак. Юлія Осьмак звинувачення відкинула і готова пройти детектор брехні. Проте ФІДЕ, яку очолює росіянин, колишній помічник Володимира Путіна Аркадій Дворкович, правдиве рішення, схоже, не цікавить.

Ситуацію прокоментував гросмейстер Олександр Арещенко. Він звернувся до юриста ФІДЕ Олександра Мартинова.

“Пан Мартинов заявив що комісія складається з досвідчених і шановних людей. Насправді в комісію входить один дуже слабкий гросмейстер і три людини, які навчилися відрізняти коня від слона і правильно розставляти початкову позицію. Шановний Олександре Мартинов, в чому полягає досвідченість цих людей, якщо вони навіть в шахи толком грати не вміють і в будь-якому дворі знайдеться парочка дідусів, які їм можуть провести майстер-клас?

Я, як і багато інших професійних шахістів, не знайшли будь-яких відхилень у партіях Осьмак саме в цьому конкретному турнірі. Звідси випливає декілька питань. Перше і дуже важливе: її покарали за читінг саме і конкретно в цьому турнірі чи були підозри, проведено аналіз її інтернет партій з попередніх турнірів?

Це виглядає як юридична вода. Програму ніхто не бачив, доказів ніхто не бачив. Я з таким же успіхом можу заявити, що це банальна політична заказуха з метою очорнення моєї країни в очах громадськості з боку країни-агресора, – наводить слова Арещенко sport.segodnya.

Якщо ви звинувачуєте гравця і ламаєте йому кар’єру, ви зобов’язані продемонструвати факти. І якщо це так, то баньте його вже нормально, на довгий термін або взагалі назавжди. Читер – за фактом звичайний злодій, і якщо це було систематично, то повідомте громадськості з зазначенням конкретних фактів, турнірів, статистики. Або вибачайтеся перед обвинуваченим. Шахістів не дуже влаштовує, що звинувачений в читерстві може вільно грати в новому турнірі. Ви практично даєте зелене світло читерам, кажучи, що якщо тебе зловили, то нічого страшного, у тебе є ще одна спроба.

Все це пахне свавіллям і диктатурою з боку FIDE: “Банимо кого хочемо, тому що можемо”. Ну і якщо врахувати, що президентом FIDE є особа, наближена до царя держави, з яким у нас за фактом війна, то можливо і прямим політичним замовленням”, – підсумував Арещенко.

Олександр Арещенко також додав, що з Юлією Осьмак не знайомий.