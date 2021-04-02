Роботов научили преследовать других роботов

Компания Vespa представила технологию, которая помогает роботам следовать друг за другом. Для этого они оснастили им собаку-робота — Spot от Boston Dynamics . В будущем этот метод позволит устройствам следить за людьми и перетаскивать до 18 кг грузов. Исследователи предполагают, что смогут улучшить промышленную автоматизацию.

«Большинство робототехнических компаний смотрят на мир как на пространство из препятствий, — отметил Грег Линн, генеральный директор PFF oﬃcer. — Мы решили придерживаться противоположного подхода, поэтому решили исследовать как роботы и люди физически перемещаются в пространстве».

Ученые отметили, что этот метод позволит ускорит процесс замены дистанционно управляемых роботов, передвигающихся по заранее заданным маршрутам в картографируемых средах. Их заменят устройства, которые достигают своей цели из-за технологии следования за конкретным ориентиром.

Новый концепт позиционирования, моделирования, связи и анализа данных разместили на платформе робота Spot. Их идея заключается в том, чтобы исключить управление с помощью джойстика, сохраняя при этом функциональность робота. Команда видит технологию «следуй за лидером» как полезную в сфере автономных грузоперевозок.

«Эта технология обеспечивает интуитивно понятный пользовательский опыт и открывает двери для совместных роботов, которые могут помогать живому персоналу, — отметил Авиад Альмагор, вице-президент подразделения Trimble по развивающимся технологиям. — В будущем они могут помогать профессионалам строительной отрасли в их повседневной работе, перевозить тяжелую технику, повышать эффективность и безопасность труда».

В течение двух месяцев компания Trimble проводила испытания с использованием робота Spot, оснащенного лазерным сканированием и датчиками Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Исследователи решили, что испытания прошли успешно.