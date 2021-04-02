Путевки в Турцию для истинного релакса: традиционный турецкий хамам

Причин покупки путевки в Турцию много: теплое море и шикарные пляжи, уникальные архитектурные шедевры и невероятный шопинг, удобная система all inclusive и максимум комфорта для туристов. Еще одна из главных «фишек» страны — великолепный SPA-релакс. Практически каждый курортный отель обладает своим SPA-центром, где постояльцам предлагается широкий спектр услуг для расслабления и оздоровления. Самая популярная — традиционный хамам. Даже если вы не фанат подобного вида времяпровождения, советуем все же добавить посещение турецкой бани в список «must do». Клиенты турфирмы Turne утверждают — это отдельный мир полный неги, где не только отлично отдохнете, но и проникнитесь атмосферой востока, узнаете больше о местной культуре и традициях.

Место блаженства с пользой для здоровья

В восточной стране, назвать баню местом очищения тела и купания — сильно преуменьшить. Ведь для самих турков поход в хамам является особым ритуалом. Здесь они отдыхают, ведут беседы, празднуют важные события и даже проводят деловые встречи. Туристам же хамам подарит чистую, шелковистую кожу, «воздушную» легкость в теле и умиротворение в душе.

От русской или финской турецкая баня отличается кардинально — она полностью мраморная, с интересным интерьером в османском стиле. Если вы просматривали онлайн туры в Турцию в SPA-отели, наверняка заметили фото с красивым орнаментом, превращающим хамам в дворец из восточных сказок. Разница есть и в микроклимате. Температура воздуха здесь ниже, порядка 40-55 °C, а влажность наоборот может достигать 100%. Такие условия позволяют заказать тур в Турцию и посетить турецкую баню с пользой для здоровья, даже тем, кто плохо переносит жару. Но главный секрет хамама заключается в испарении. Теплый пар очищает весь организм, насыщает тело влагой, раскрывает поры и благотворно влияет на дыхательную систему.

Ритуал посещения хамама

Купив недорогие туры в Турцию, в хамаме вы окунетесь в историю, ведь традиционный ритуал парения за века практически не изменился.

Для начала вас проведут в харар — просторный, теплый зал, чтобы кожа, мышцы и суставы хорошо прогрелись. После рекомендуется растереть тело специальной текстурной рукавичкой из овечьей шерсти, тем самым очищая кожу и улучшая циркуляцию крови. Если у вас в планах пляжный отдых в Турции, приходите в хамам в первые дни. Такой пилинг гарантирует красивый ровный загар. На мраморном столе происходит процедура намыливания ароматными косметическими средствами. Во время этого этапа смываются все удаленные при пилинге шлаки, снимается напряжение в мышцах и суставах. Вас ополаскивают, укутывают в чистое полотенце, и приходит пора массажа с эфирными маслами на ваш выбор. Кожа напитывается полезными микроэлементами, а тело максимально расслабляется. По окончании процедуры рекомендуется выпить чаю или кофе со сладостями.

Стоимость

Если планируете пляжные каникулы на одном из прибрежных курортов, цена тура в Турцию в местные комплексы часто уже включает в себя посещение хамама. Более того, некоторые гостиницы предлагают целый набор бесплатных релакс-процедур, или делают для гостей приятные скидки на услуги массажистов и косметологов. Чтобы расслабиться и оздоровиться на отдыхе с максимальной выгодой для кошелька, попросите сотрудника турагентства найти тур в Турцию в отель со специальными пакетными SPA-программами для постояльцев.

Также можно отправиться в одну из городских бань, где в полной мере окунетесь в восточный колорит. Некоторые хамамы Стамбула построены еще в XVI веке, и до сих пор работают, стоимость посещения — около 30-40 USD с человека. Осуществляя подбор тура в Турцию с учетом выделенного на отпуск бюджета, предусмотрите небольшую сумму денег на памятные сувениры. В традиционный комплект, стоимостью 3-5 USD, входит перчатка для пилинга, полотенце, оливковое или аргановое мыло, увлажняющий крем и пемза.