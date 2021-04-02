Посольство США и военные атташе НАТО поддержали Украину в противостоянии России

«Мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и внимательно следим за ситуацией в стране», — говорится в заявлении.

Военные атташе США, Канады и Великобритании уже встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном. На встрече также присутствовали командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии в Донбассе Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.