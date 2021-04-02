Осьминог в Австралии поймал и избил известного геолога два раза (видео)

Карлсон рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку.
Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Карлсон успел выложить это видео к себе в «Инстаграм».
И тут ему самому досталось. «Осьминог набросился на нас, это был шок», — сказал он в интервью агентству Рейтер.
Чуть позже первого инцидента географ отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов примерно в 25 метрах от берега, по его оценкам.
В этот момент осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами.
«Мои очки для плавания запотели, вода стала мутной, я был в шоке и не понимал, что происходит,» — вспоминает Карслон.
Карлсон окрестил моллюска «самым злым осьминогом в Заливе Географа»;
Уже на берегу он обнаружил красное воспаление на шее и спине — следы ударов щупалец.
Прежде работавший спасателем геолог не растерялся и попросил жену полить спину кока-колой, и следы вскоре прошли.
bbc.com
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