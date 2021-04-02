Почему «Слуги народа» готовы бежать из Украины прямо сейчас Байден поручил Пентагону вывести часть военной техники из стран Персидского залива » Осьминог в Австралии поймал и избил известного геолога два раза (видео) Австралийский геолог Ланс Карлсон дважды стал жертвой осьминога, атаковавшего его в заливе Географа в Индийском океане, у южного побережья континента. Карлсон рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку. Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Карлсон успел выложить это видео к себе в «Инстаграм». И тут ему самому досталось. «Осьминог набросился на нас, это был шок», — сказал он в интервью агентству Рейтер. Чуть позже первого инцидента географ отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов примерно в 25 метрах от берега, по его оценкам. В этот момент осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами. «Мои очки для плавания запотели, вода стала мутной, я был в шоке и не понимал, что происходит,» — вспоминает Карслон. Карлсон окрестил моллюска «самым злым осьминогом в Заливе Географа»; Уже на берегу он обнаружил красное воспаление на шее и спине — следы ударов щупалец. Прежде работавший спасателем геолог не растерялся и попросил жену полить спину кока-колой, и следы вскоре прошли. bbc.com