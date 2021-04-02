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Осьминог в Австралии поймал и избил известного геолога два раза (видео)

Осьминог, напавший на Карлсона

Австралийский геолог Ланс Карлсон дважды стал жертвой осьминога, атаковавшего его в заливе Географа в Индийском океане, у южного побережья континента.

Карлсон рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку.

Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Карлсон успел выложить это видео к себе в «Инстаграм».

И тут ему самому досталось. «Осьминог набросился на нас, это был шок», — сказал он в интервью агентству Рейтер.

Чуть позже первого инцидента географ отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов примерно в 25 метрах от берега, по его оценкам.

В этот момент осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами.

«Мои очки для плавания запотели, вода стала мутной, я был в шоке и не понимал, что происходит,» — вспоминает Карслон.

Карлсон окрестил моллюска «самым злым осьминогом в Заливе Географа»;

Уже на берегу он обнаружил красное воспаление на шее и спине — следы ударов щупалец.

Прежде работавший спасателем геолог не растерялся и попросил жену полить спину кока-колой, и следы вскоре прошли.

bbc.com

2 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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