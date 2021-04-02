Об Эми Уайнхаус снимут документальный фильм

В этом году исполняется 10 лет со дня смерти британской певицы Эми Уайнхаус, которая умерла в возрасте 27 лет в июле 2011 года.

Телеканал BBC снимает фильм к 10-летию со дня смерти Эми Уайнхаус. Он будет называться Эми Уайнхаус: 10 лет спустя. В нем примет участие ее мать Дженис Уайнхаус, которая расскажет о жизни и творчестве ее дочери, сообщает CNN.

«Я не думаю, что мир знал настоящую Эми, которую я воспитала», — рассказывает Дженис Уайнхаус в пресс-релизе документального фильма, — «Я с нетерпением жду возможности предложить зрителем более глубокое понимание настоящей Эми».

Как сообщает издание, у 66-летней Дженис Уайнхаус развивается рассеянный склероз, поэтому она торопится закончить этот фильм, так как болезнь угрожает стереть из ее памяти все воспоминания о дочери. Также в работе над фильмом принимают участие другие члены семьи и друзья певицы.

В пресс-релизе фильм характеризуется, как «праздничное и интимное изображение одного из самых ярких музыкальных талантов Великобритании». В фильме с заявленной продолжительностью 60 минут, будут показаны неизданные ранее видео и фото Эми Уайнхаус. Он выйдет в эфир телеканала BBC Two в конце года.

Напомним, Эмми Уайнхаус является одним из самых ярких музыкантов Великобритании 2000-х, оказав огромное влияние на британскую музыку. При жизни певицы вышло два ее альбома Frank и Back to Black.

Документальный фильм Эми режиссера Азифа Кападиа, который вышел в 2015 году, получил Оскар за Лучший документальный фильм.