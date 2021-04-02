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Марсоход попал в сильное марсотрясение (видео)

Два новых случая сейсмической активности на Марсе зафиксировал зонд NASA InSight: они достигли магнитуды 3,3.

Как сообщает пресс-служба NASA, толчки, зафиксированные 7 и 18 марта, свидетельствуют о том, что Окаменелости Цербера являются районом сейсмической активности. Сейсмические толчки достигли магнитуды в 3,3 и 3,1.

Ученые полагают, что Элизий — один из самых молодых вулканических районов Красной планеты. Возраст следов отдельных извержений в южной части нагорья оценивается «всего» в несколько миллионов лет.

Сообщение пресс-службы NASA

Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, но четыре вышеупомянутых представляют особый интерес для учёных из-за относительно большого показателя магнитуды.

По словам учёного Таичи Кавамура из Парижского института физики Земли в ходе миссии наблюдались два типа «марсотрясений», которые похожи на земные и лунные.

2 апреля, 2021 | Tags: | Category: Видео, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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