Марсоход попал в сильное марсотрясение (видео)

Как сообщает пресс-служба NASA, толчки, зафиксированные 7 и 18 марта, свидетельствуют о том, что Окаменелости Цербера являются районом сейсмической активности. Сейсмические толчки достигли магнитуды в 3,3 и 3,1.

Ученые полагают, что Элизий — один из самых молодых вулканических районов Красной планеты. Возраст следов отдельных извержений в южной части нагорья оценивается «всего» в несколько миллионов лет. Сообщение пресс-службы NASA

Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, но четыре вышеупомянутых представляют особый интерес для учёных из-за относительно большого показателя магнитуды.

По словам учёного Таичи Кавамура из Парижского института физики Земли в ходе миссии наблюдались два типа «марсотрясений», которые похожи на земные и лунные.