Легкие фильмы на вечер, которые не заставят напрягаться — что посмотреть

В пятницу хочется хорошенько отдохнуть и расслабиться, а лучше всего это удается сделать дома за просмотром легкого фильма, который не заставит тебя «напрягать мозги». Поэтому, лови список прикольных кинолент для приятного вечера.

В нашу подборку попали фильмы, которые не заставят тебя долго размышлять над чем-то, философствовать и так далее. Только релакс, смех и хорошее настроение!

Первой мы посоветуем французскую приключенческую комедию 2012 года «Замуж на 2 дня» («Un plan parfait»). В центре сюжета Изабелла, которая скоро должна выйти замуж. Однако, в ее семье первый брак всех женщин является неудачным.

Она боится, что с ней произойдет то же, поэтому она решает выйти замуж за первого встречного, чтобы снять проклятие. Что из этого получится — узнаешь после просмотра.

Вслед рекомендуем фильм 2007 года «Девушка моих кошмаров» («The Heartbreak Kid»), который расскажет о владельце спортивного магазина Эдди, который долгое время не мог найти родственную душу.

Однажды он встречает очень милую девушку и женится на ней после короткого знакомства. Однако, отношения с ней складываются далеко не так, как мужчина себе представлял.

Далее советуем посмотреть романтическую киноленту 2001 года «Любовь зла» («Shallow Hal»), главный герой которой после встречи с гипнотизером начинает видеть женщин такими, каков их внутренний мир. Это кардинально меняет его жизнь.

Четвертым в нашем списке идет фильм 2020 года «Мой шпион» («My Spy»). В центре сюжета агент ЦРУ ДжейДжей, привыкший решать все проблемы с помощью кулаков. Однако, все меняется, когда в его работу вмешивается маленькая девочка, которая кардинально переворачивает его взгляды на собственную работу.

Замыкает пятерку криминальная комедия 2019 года «Отпетые мошенницы» («The Hustle»), где главные роли сыграли Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. История расскажет о двух мошенницах, которые прилетели на элитный курорт за деньжатами наивных богачей.

Однако, женщины только мешают друг другу и чтобы разрешить конфликт — они начинают работать вместе, параллельно пытаясь доказать свою крутизну.

Легкие и веселые фильмы на вечер:

«Замуж на 2 дня» («Un plan parfait»), 2012 – рейтинг IMDb 6,3;

«Девушка моих кошмаров» («The Heartbreak Kid»), 2007 – рейтинг IMDb 5,8;

«Любовь зла» («Shallow Hal»), 2001 – рейтинг IMDb 5,9;

«Мой шпион» («My Spy»), 2020 – рейтинг IMDb 6,3;

«Отпетые мошенницы» («The Hustle»), 2019 – рейтинг IMDb 5,4;

«Голая правда» («The Ugly Truth»), 2009 – рейтинг IMDb 6,4;

«Спасатели Малибу» («Baywatch»), 2017 – рейтинг IMDb 5,5;

«Жажда странствий» («Wanderlust»), 2012 – рейтинг IMDb 5,6;

«Зомби по имени Шон» («Shaun of the Dead»), 2004 – рейтинг IMDb 7,9;

«Сердцеедки» («Heartbreakers»), 2001 – рейтинг IMDb 6,2.