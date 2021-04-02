Ким Кардашьян показала, как наслаждается отдыхом на пляже во время короны

В жизни 40-летней Ким Кардашьян сейчас далеко не самый приятный и легкий период — звезда разводится со своим 43-летним мужем Канье Уэстом, с которым прожила в браке шесть лет. Но жизнь продолжается, и Ким, что называется, держится молодцом.

Свободное от работы время звезда посвящает их с рэпером детям: семилетней Норт, пятилетнему Сейнту, трехлетней Чикаго и годовалому Псалму. Ким решила устроить детям и себе каникулы и отправилась вместе с ними отдыхать (на снимки только не попала старшая дочь Ким и Канье).

Жизнь мамы на каникулах,

— подписала она снимки.

Сейчас Ким делает все возможное, чтобы их с Канье развод не отразился на детях и не слишком их травмировал. При этом звезда хочет, чтобы в жизни детей присутствовали оба их родителя. Несмотря на то что после расставания с Канье сыновья и дочери остались жить с ней, телезвезда не возражает против того, чтобы они общались со своим отцом.

Ким ясно дала понять, что Канье может разговаривать со своими детьми в любое время, когда захочет. Она никогда не призывала его держаться подальше от детей. Она только просит, чтобы он не навредил им, — говорили инсайдеры.

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста: Псалм, Сейнт и Чикаго

Отдых Ким и ее детей явно проходит со знаком плюс — в сторис звезда написала, что совсем не хочет возвращаться домой (при этом где отдыхает звездное семейство, неизвестно). А поклонники Ким отметили, что отпуск она заслужила.

Ты так много и усердно работала, что теперь можешь расслабиться,

— прокомментировали фолловеры ее фото.