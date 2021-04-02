Катастрофическая авария поезда произошла на Тайване: погибли десятки человек

Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель на Тайване. По предварительным данным, могли погибнуть 36 человек, более 60 госпитализированы.

Авария произошла в уезде Хуалянь. В поезде находились около 350 человек, передает Reuters. Два вагона состава сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего находящиеся в них люди были заблокированы.

Причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которую «плохо припарковали». На месте ведутся спасательные работы.