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Катастрофа тайваньского поезда с 50 жертвами стала рекордной в истории

Катастрофа тайваньского поезда с десятками жертв стала рекордной в истории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минтранс Тайваня.

Более 50 человек погибли, еще 146 — пострадали. Среди погибших есть один гражданин Франции.

В поезде находились 496 человек, хотя он рассчитан на 350 пассажиров.

Отмечается, что катастрофа в уезде Хуалянь стала крупнейшей по числу жертв в истории Тайваня и даже для всего Китая. Последнее подобное происшествие в Тайване произошло в 2018-м: тогда с рельсов сошли все восемь вагонов пассажирского поезда. Тогда погибли 18 человек, около 200 — получили ранения. В Китае же настолько крупное ЧП произошло в 2011 году, когда два состава столкнулись на эстакаде в Вэньчжоу. В результате погибли 40 человек, а пострадали — 142.

2 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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