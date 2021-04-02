Как Москва сфальсифицировала договоры 1654 года — и украла казацкую независимость

Переяславская рада 1654 г., Мартовские статьи 1654 г., а также Переяславские статьи1659 г. во многом стали определяющими для судьбы Украины. Их опосредованное действие сказывается до сих пор – и не дает покоя историкам…

Единодушного взгляда на эти документы нет до сих пор, поскольку оригиналы утрачены… Поэтому исследователи работают только с копиями важных актов или более поздними официальными публикациями на русском языке… Но и спустя время можно сделать важные выводы. Ведь россияне не слишком стараются скрыть давнее стремление превратить Украину в свою колонию.

Казацкая Украина, возродившейся на своей древней территории, в ходе национально-освободительной борьбы сер. XVII в., в условиях постоянной угрозы новой войны с Речью Посполитой, нехватки надежных союзников поставила перед Богданом Хмельницким и его советниками дилемму: либо капитуляция перед Польшей, либо же союз с Россией или Турцией.

Хмельницкий, часть казацкой старшины и духовенства еще с 1648 г. обращались к московскому царю с просьбой помочь Украине в борьбе с Польшей. Однако московское правительство выжидало: хотело видеть обе воюющие стороны полностью обессиленными. Историк Михаил Грушевский в свое время, кстати, писал, что ход истории Восточной Европы мог бы принять лучшее направление, если бы Украина вошла в политический союз с Московией в начале своей борьбы с Польшей, будучи полной сил противостоять Московии, отстоять себя и не дать столкнуть на положение провинции.

При таких условиях гетман добивается решения Земского собора Московского государства от 1 октября 1653 г. о взятии Войска Запорожского «под высокую государеву руку» и помощи в войне с Речью Посполитой.

31 декабря 1653 года царская делегация во главе с царским дипломатом Бутурлиным прибыл в Переяслав.

А уже 18 января 1654 г. состоялась Переяславская Рада, на которой была заключена договоренность об условиях перехода Войска Запорожского под власть Московского княжества, а также о гарантиях для Войска Запорожского.

Однако произошел инцидент, не предусмотренный царатом. Когда духовенство хотело привести к присяге гетмана и старшину, Хмельницкий потребовал от московских послов, чтобы те первые принесли присягу от имени царя. Боярин Бутурлин, глава московского посольства, решительно отказался это сделать. Тогда гетман и старшина покинули переговоры – и это стало причиной публичного скандала. Бутурлину пришлось дважды повторять заверения, что царь будет охранять все права Украины и государственный строй ее будет сохранен. Лишь после этого гетман и старшина согласились на присягу.

Заключив Переяславское соглашение, правительство Хмельницкого начало подготовку проекта договора с Московией.

17 февраля 1654 г. было завершено изготовление проекта договора и сформировано посольство к царю. А 14 марта послы подали боярам проект с 23 статьями за подписью гетмана и военной печатью и аккредитованную грамоту от имени гетмана. Впоследствии в Москве по приказу царя Алексея Михайловича и с участием думного дьяка А. Иванова они переведены и сформировано 11 статей, которые и подали на заседание Боярской думы 21 марта 1654 г.

Как отмечал украинский историк Ю. Мицик, 11 статей – сокращенная и измененная редакция 23 статей, поданных российскому правительству 21 марта 1654 г. В результате перевода основное содержание статей терялось. На заседании Боярской думы были обсуждены представленные послами статьи и приняты резолюции царя и бояр. Окончательная ратификация договора состоялась 27 марта 1654 г. – московский царь Алексей Михайлович дал жалованную грамоту Богдану Хмельницкому и Войску Запорожскому, в которой еще раз убеждал в сохранении общественного строя, порядка управления и суда, которые сложились до 1654 года с утверждением 11 статей. Именно они и вошли в историю как Мартовские статьи Богдана Хмельницкого.

Мартовские статьи квалифицированы как договор «вечный», однако действовали они по сути лишь во времена гетманства Хмельницкого. При его преемниках каждый раз при избрании нового гетмана составлялся новый договор между Войском Запорожским во главе с новоизбранным гетманом – с одной стороны, и московским царем – с другой, формально подтверждающий Мартовские статьи 1654 г.

Новый договор, как правило, имел две части: а) основной договор, о котором знал узкий круг старшины, – Мартовские статьи 1654 г. и б) «новые статьи», дополнительные, которые предлагал московский царь и утверждал гетман с Войском Запорожским, или же наоборот – гетман предлагал и утверждал царь.

Что касается первой части, то уже при избрании на гетмана Юрия Хмельницкого в октябре 1659 г., после заключения Переяславских статей, Московия внесла на утверждение под грифом Мартовских статей поддельный текст договора 1654 г. с 14-ю статьями, а не 11-ю, как было до того, – в которые были добавлены важные ограничения автономии Украины и прав гетмана. И начиная с Юрия Хмельницкого эти поддельные статьи в новых редакциях подавались Московией новоизбранным гетманам под именем Мартовских статей 1654 г. и утверждались их присягой и царскими грамотами.

По этому поводу историк Ю. Мицик писал, что, «широкоизвестные «14 статей» (Переяславские статьи), которые царское правительство выдало за окончательную редакцию Мартовских статей на самом деле не были ею. Они были украинско-российским договором более позднего времени, подписанным в Переяславе 1659 г. между гетманом Юрием Хмельницким и представителем российского царизма А. Трубецким, и имели неравноправный для Украины характер».

Что касается второй части нового договора, то есть «новых статей», то некоторые из них составлялись и принимались, учитывая потребность регулирования новых взаимоотношений между Украиной и Московией, другие же появлялись в результате политики московских царей, а позже российских монархов, которые использовали любую возможность, чтобы ограничить права и вольности Украины или возложить на нее дополнительные обязанности.

Факт, что Московия с каждым новым гетманом хотела заключить новый договор, ярко характеризует отношения Украины и Москвы по договору 1654-го. Этот договор является двусторонним актом волеизъявления формально равноправных сторон. Поэтому подтверждение договора 1654 г. и заключение дополнительных договоров при смене гетманов можно объяснить тем, что договор 1654 г. терял одну из договаривающихся сторон – Украину, а значит, и свою силу. А потому новый гетман должен был возобновлять силу договора 1654 г. и добавлял новые договорные статьи по требованию Московии.

Этот договор состоял из двух документов, которые исследовал ученый диаспоры А. Яковлев.

Первый документ – «… аккредитованная грамота Богдана Хмельницкого от имени своего, Войска Запорожского и всего народа “православного русского” обращается к царю Алексею Михайловичу…», кратко изложив содержание украинской национально-освободительной борьбы и стремление помощи московского православного царя. Грамота производит впечатление целостности и составлена в выражениях, которые охватывают Украинское государство со всеми сословиями населения, подчеркнуто, в частности, «что гетман и Войско Запорожское просят утверждении всех прав и вольностей в их государстве» («государстве Російскомъ»).

Второй документ – «Статьи Богдана Хмельницкого, утвержденные царем и Боярской думой, которые определяли условия военного договора между Московией и Войском Запорожским» – содержали вступление и 23 статьи, однако после перевода и вмешательства царизма их осталось лишь 11. Во вступлении выписан краткий царский титул с припиской «и Малыя Росіи», затем стоит короткое обращение к царю с просьбой, чтобы царь выдал свою «милость» и «пожаловал», о чем послы будут бить челом. Далее идут артикулы-статьи. Статьи размещены неупорядоченно и логически не связаны между собой, например статьи, касающиеся государства в целом, помещены между статьями, регламентирующими сожительство отдельных сословий населения, их отдельные права и вольности. По мнению ученого А. Яковлива, следствие такого размещения статей – основная идея, которую гетман и старшина клали в основу проекта договора с Москвой, маскировалась вопросами, менее важными, которые к тому же еще и ненужно подчеркнуты и выдвинуты на первый план.

Относительно содержания 23 статей проекта договора от 17 февраля 1654 г. и 11 статей, утвержденных царем и Боярской думой 21 марта 1654 г., среди них были изъяты те, которые делали невозможным вмешательство Московии во внутренние дела казацкого государства:

– исходя ст. 1, которая формулирует «незыблемость прав и вольностей казацкого сословия в управлении», в Украине сохранялись административно-военный строй, деление на полки и сотни, гетьманско-старшинская администрация, то есть оставался действующим административно-военный уклад казачьего государства времен национально-освободительной борьбы, соответственно, сохранялась гетьманско-старшинская администрация во главе с гетманом, однако в сравнении с проектом договора отсутствует положение ст. 6 о праве свободного избрания главы государства и правительства;

— идея государственности воплощалась в привилегиях различных сословий населения. Так, ст. 1 формулировала незыблемость прав и вольностей казацкого сословия в управлении, суде и в частноправовых отношениях; ст. 6 гарантировала права духовного сословия и главы духовенства, киевского митрополита. По сравнению с проектом из 23 статей, россияне вычеркнули ст. 7, которая запрещает отбирать у казаков, а также их вдов и детей имения и землю, ст. 3, которая гарантировала права и вольности горожан и городского самоуправления; ст. 17, определявшая правовое положение крестьянства и «подданного» населения; положения ст. 18 и ст. 13 о правах духовенства и киевского митрополита, которые были несколько сужены. Поэтому положения, которые должны были обеспечивать незыблемость общественного устройства и привилегии населения казацкого государства без разницы сословий, в утвержденных статьях были значительно ограничены, в частности относительно прав и вольностей горожан и крестьян;

– оставались в силе традиционное судопроизводство, в которое царским воеводам не разрешалось вмешиваться, лишь частично об этом шла речь в ст. 1 о незыблемости прав и вольностей казацкого сословия в суде, под этим фактически понималось сохранение традиционной системы судов, в частности копни, сотенных, полковых и Генерального суда;

– оборону государства должно было держать реестровое казацкое войско численностью в 60 000, что устанавливалось ч. 2 ст. 11. Эта статья была сформулирована на основании древней традиции казацких вольностей и порядков, существовавших при польской власти, т. наз. казацких «ординаций». Эти пункты россияне не вычеркнули из проекта статей, хотя несколько изменили их содержание;

— относительно содержания казацкого войска и органов власти. Так, ст. 9 предусматривала денежную плату командирам войска (полковникам, есаулам, сотникам) и казакам, ст. 2 – на содержание правительством военного писаря; ст. 3 – полковников, судей, есаулов, ст. 4 – обозного и арматуры. Для этих нужд были назначены мельницы, поместья и деньги на расходы. И по сравнению с проектом, в утвержденных статьях, в частности, отсутствуют положения ст. 5, предусматривавшие на гетманскую булаву и содержание гетманского правительства Чигиринское староство, тогда как в резолюциях Боярской думы от 21 марта 1654 г. это регламентировалось отдельными жалованными грамотами для каждого гетмана отдельно. Таким образом, лицо гетмана стало зависимым от царской милости.

Ряд статей касался внешней обороны, отношений с иностранными государствами и выплаты царю дани:

– гетману предоставлялось право принимать иностранных послов, устанавливать сношения с иностранными государствами – но только при условии сообщения об этом царю. Но отношения с Турцией и Польшей без царского указа были запрещены, что предусматривалось ст. 5.

— что касается внешней обороны Украины, то Войско Запорожское должно было воевать совместно против врагов «и во всем быти в послушании на веки», при этом взаимоотношения Гетманщины с ее протектором определяла ст. 8 О содержании наемного войска количеством 3000 чел. на границе с Речью Посполитой, ч. 1 ст. 11 – О содержании наемного отряда 400 чел. в Кодацкой крепости и в Коши, и для воздержания татар от нападения – ст. 10.

— ч. 2 ст. 1 предусматривала в городах должности войтов, бурмистров, лавников, которые должны были денежные и хлебные доходы собирать и передавать в «государев скарб» через назначенных царем людей, в то же время последние должны были контролировать «сборщиков, чтобы делали по правде». Для сравнения, в проекте статей схожие положения предусмотрены ст. 15 (выплата дани единовременной суммой «ценою ведомою» как плата царю за военную помощь), но там не предусматривался контроль за местными сборщиками налогов. Так царат постепенно подгребал под себя фискальную систему Гетманщины.

По статье к. юр. н. В. Пруса «Мартовские статьи Б. Хмельницкого 1654 г. как источник права Левобережной Украины первой половины XVIII века».

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Источник: 5.ua