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Итальянская контрразведка выяснила, что треть российской дипмиссии — шпионы

В Италии аккредитованы более 80 сотрудников российского посольства, которые работают на ГРУ, ФСБ и Службу внешней разведки

Это треть диппредставительства РФ, сообщает La Repubblica со ссылкой на итальянскую контрразведку Aisi.

По данным итальянских контрразведчиков, по меньшей мере 80 российских дипломатов занимаются шпионажем в Италии. Представители дипмиссии вербуют новых агентов, собирают для ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ секретную информацию, а также создают и контролируют сеть информаторов.

О разоблачении в шпионаже российского военного, охранявший посольство РФ в Риме, стало известно 31 марта.

Биота должен был передать ему за деньги секретные данные, однако при обмене их обоих задержали.

Итальянского офицера взяли под стражу, а россиянина отпустили, поскольку он имел дипломатический иммунитет, однако выдворили при этом из страны.

2 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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