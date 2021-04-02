Главный инфекционист США заявил о возможности обойтись без вакцины AstraZeneca

Как передает Reuters, вакцина до сих пор не зарегистрирована в США. По словам Фаучи, вопрос «все еще находится в подвешенном состоянии», однако он предположил, что имеющиеся контракты с другими компаниями позволяют «покрыть все нужды без применения AstraZeneca».

В настоящее время в США зарегистрированы три вакцины против коронавируса: Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В марте сообщалось, что США поделятся запасами вакцины AstraZeneca с другими странами.

Напомним, ранее несколько стран приостановили использование препарата от AstraZeneca в связи с сообщениями о случаях тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и ЕС заявляют о безопасности вакцины. 30 марта компания AstraZeneca сменила название препарата на Vaxzevria.