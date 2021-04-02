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Главный инфекционист США заявил о возможности обойтись без вакцины AstraZeneca

Власти США располагают достаточным количеством вакцин, чтобы не использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Как передает Reuters, вакцина до сих пор не зарегистрирована в США. По словам Фаучи, вопрос «все еще находится в подвешенном состоянии», однако он предположил, что имеющиеся контракты с другими компаниями позволяют «покрыть все нужды без применения AstraZeneca».

В настоящее время в США зарегистрированы три вакцины против коронавируса: Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В марте сообщалось, что США поделятся запасами вакцины AstraZeneca с другими странами.

Напомним, ранее несколько стран приостановили использование препарата от AstraZeneca в связи с сообщениями о случаях тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и ЕС заявляют о безопасности вакцины. 30 марта компания AstraZeneca сменила название препарата на Vaxzevria.

2 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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