Франция потребовала запретить «Северный поток-2»

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Париж придерживается совершенно другой позиции, отличной от Берлина, в отношении газопровода «Северный поток-2».

Как сообщается в эфире телеканала BFM, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга сообщил, что Германия заявила американской администрации, что она отвергает экстерриториальные санкции по российскому газопроводу.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения», — подчеркнул он.

Кроме того, Бон напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона по этому поводу, которые он произнес год назад, и отметил, что он до сих пор поддерживает позицию о том, что проект «Северный поток-2» сможет привести к «газовой зависимости» от РФ.