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Джинсы Рианны с перьями за привлекли внимание папарацци

Рианна

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в винтажных джинсах за миллион рублей и привлекла внимание папарацци. Фотографии публикует портал Page Six.

33-летнюю знаменитость запечатлели в белой футболке и голубых джинсах из коллаборации люксовых брендов Tom Ford и Gucci 1999 года. Брюки украшены отделкой из перьев, вышивки и бисера. Их цена на сайте интернет-магазина 1stDibs составляет 15 534 доллара .

Свой образ Рианна дополнила крупной меховой панамой бренда Marc Jacobs коричневого цвета и небольшой сумкой люксового бренда Fendi стоимостью 6500 долларов (495 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках.

2 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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