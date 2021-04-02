Джинсы Рианны с перьями за привлекли внимание папарацци

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в винтажных джинсах за миллион рублей и привлекла внимание папарацци. Фотографии публикует портал Page Six.

33-летнюю знаменитость запечатлели в белой футболке и голубых джинсах из коллаборации люксовых брендов Tom Ford и Gucci 1999 года. Брюки украшены отделкой из перьев, вышивки и бисера. Их цена на сайте интернет-магазина 1stDibs составляет 15 534 доллара .

Свой образ Рианна дополнила крупной меховой панамой бренда Marc Jacobs коричневого цвета и небольшой сумкой люксового бренда Fendi стоимостью 6500 долларов (495 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках.